L’allarme dei sindacati: "Gli autobus di Start insicuri. L’azienda non fornisce i dati"

"Il diritto alla prevenzione e sicurezza non è sussidiario ad un eventuale decesso", oltre alla possibilità che alcuni mezzi di Start Romagna, oggetto di verifiche di recente a Forlì, "possano in gran parte essere stati valutati difettosi". Questi i passaggi più significativi della lettere aperta siglata da Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fnl e Faisa Cisal inviata, tra gli altri, a prefetto e sindaco. Tutto parte dall’incontro che si è tenuto martedì a Rimini, dove è stato presentato il nuovo direttore generale di Start Romagna (è di pochi giorni fa la notizia di un autobus dell’azienda che ha perso una ruota). Quello, scrivono i sindacati, "è stato anche il primo momento in cui Start Romagna ha presentato soluzioni a garanzia della sicurezza degli autobus già sospesi dalla circolazione grazie all’intervento della Prefettura di Ravenna". Il direttore generale, vista la presenza di alcuni consulenti sindacali, aveva rifiutato di partecipare all’incontro del 4 settembre scorso. Come è andata martedì? In base alla ricostruzione delle sigle sindacali, "gli amministratori di Start Romagna, definendo le nostre richieste e dei rappresentanti dei lavoratori pretestuose", avrebbero utilizzato l’espressione "...non è mai morto nessuno". I sindacati ricordano che in altre città "ci sono già stati diversi omicidi stradali avvenuti a seguito di problematiche ascrivibili anche alle ruote".

C’è stata poi "l’impossibilità di ottenere dal direttore generale informazioni sull’esito dei controlli avvenuti sui mezzi a Forlì". I sindacati si chiedono se "omettere informazioni inerenti la sicurezza pubblica e urbana sia ammissibile da parte degli amministratori di un’azienda partecipata" e invitano Start a diffondere i dati, anche parziali, dei controlli.