L’allarme di Bonaccini: sindaci a corto di tecnici

"Non tutto sta girando come dovrebbe", dice il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Tra i tanti problemi, il più urgente è quello del personale tecnico aggiuntivo che dovrebbe aiutare i Comuni a gestire le decine di cantieri necessari alla ricostruzione post alluvione. "Alcuni sindaci non riescono ad avere il personale tecnico-amministrativo necessario. Credo siano arrivati una quarantina dei 216 tecnici previsti. Ci sono Comuni con poche migliaia di abitanti che hanno decine di cantieri da attivare e non hanno il personale adeguato. Bisogna trovare una modalità che permetta di avere più persone", spiega il governatore, che ieri mattina ha incontrato i sindaci del Ravennate.

"Abbiamo iniziato questo trittico di incontri, presente più della metà della mia giunta. Lo scopo – spiega Bonaccini – è condividere con gli amministratori locali e le parti sociali una sessantina di proposte che abbiamo presentato quindici giorni fa al commissario Figliuolo, una serie di contributi per modificare alcune cose e introdurne di nuove, per cercare di aiutare a semplificare, sburocratizzare, rendere un po’ più semplici le procedure per la richiesta di rendicontazione danni".