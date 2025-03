L’allarme di Confartigianato:: "Aumenti insostenibili"

Confartigianato ha lanciato un allarme sul caro energia per le imprese a causa di aumenti definiti insostenibili. "Nei primi mesi del 2025 - si legge in una nota - stiamo registrando aumenti costanti delle tariffe energetiche. Il 2025 si preannuncia un anno critico per le imprese e le famiglie italiane a causa del nuovo aumento dei costi energetici. Le stime di Nomisma Energia parlano chiaro: i rincari colpiranno duramente il tessuto produttivo, già messo alla prova dall’inflazione del 2022. Occorre ricordare inoltre che nel nostro territorio stiamo affrontando la difficile ripartenza post-alluvione".

Confartigianato ha dunque espresso "forte preoccupazione per l’impatto che questi aumenti avranno sulla competitività delle aziende locali e sulla ripresa economica".

Secondo le prime proiezioni, nel 2025 "la spesa energetica complessiva per le imprese crescerà del 15%, ma si stanno già riscontrando costi maggiori". Nello specifico, "il costo dell’elettricità subirà un’impennata significativa: il prezzo al kWh passerà da 23,29 centesimi nel 2024 a 27,68 nel 2025, facendo lievitare la spesa annua. Anche il gas registrerà un incremento del 20% sulle forniture a famiglie e imprese.