L’allarme di Fp Cgil: "Mancano 18 vigili del fuoco qualificati"

La Fp Cgil della provincia di Ravenna ha inviato una lettera al Prefetto di Ravenna e al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per segnalare le gravi carenze di organico. Dai dati ufficiali appresi nel primo trimestre 2025, in Emilia Romagna, dicono dal sindacato, "dobbiamo segnalare una cronica e critica carenza di personale qualificato, ovvero Capo Squadra e Capo Reparto, da cui emerge un quadro preoccupante per il comando dei Vigili del fuoco. L’organico del personale qualificato, in forza ai comandi, è in progressiva decrescita con una media che si attesta attorno al -30 % rispetto al numero previsto. Per il solo territorio di Ravenna si registra la mancanza di 18 vigili qualificati".