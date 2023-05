L’allarme di Ricci Bitti: "Strade franate, agriturismi irraggiungibili"

A Riolo Terme la situazione "è abbastanza drammatica". Questo racconta, in un video postato sui social, Alessandro Ricci Bitti, vicepresidente di Agriturist Emilia Romagna, gli agriturismi associati a Confagricoltura, con strutture di proprietà a Riolo Terme e Casola Valsenio. Ricci Bitti illustra la situazione a pochi metri da una strada che porto a uno degli agriturismi associati; l’asfalto è franato a causa delle piogge. "Su quattro agriturismi che abbiamo, tre hanno la strada franata", è il bilancio che traccia Ricci Bitti. Nel caso specifico "abbiamo una strada che costeggia un lago, che ha tracimato", provocando poi lo smottamento. "Siamo attrezzati con due pompe per svuotare il lago ed evitare così che possa creare altri problemi idrogeologici". Ancora: "Abbiamo decine di ettari sott’acqua, pieni di fango e di detriti, con filari di vigneti abbattuti, rimesse di piante portate via dal fiume, case di proprietà con acqua fino a un metro e mezzo, mezzi e macchinari che non sappiamo se ripartiranno mai più. Insomma, la situazione è molto critica".