L’alluvione a scuola. Gli alunni colpiti rivivono il dramma: "La classe, isola felice"

FAENZA (Ravenna)

La scuola travolta dal fiume e quella che era invece l’unico edificio sopravvissuto del suo quartiere, le aule come ultimo rifugio libero dal fango e quelle trasformate in un ospedale da campo, dove la Protezione civile forniva agli alluvionati ogni tipo di assistenza. Faenza ha scelto di ricordare l’alluvione con i colori portati al teatro Masini dagli studenti delle scuole elementari e medie della città, alla presenza anche del presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini: quelle scampate all’alluvione dello scorso maggio – l’ondata di piena che distrusse il quartiere Borgo si fermò letteralmente a una decina di metri dal plesso Carchidio-Strocchi, trasformato immediatamente in un quartier generale della Protezione civile – e quelle rese irriconoscibili dal fango, come le elementari Pirazzini, scuola del centro storico inondata dallo stesso torrente di detriti che risalì le mura e devastò il Museo Zauli.

Le Carchidio-Strocchi sono l’elemento che ha consentito al quartiere Borgo di non affondare, di constatare che almeno il futuro si era salvato: i bambini di una delle sue classi intonano ciascuno una riga di un componimento preparato per l’occasione, che si conclude con il grido "siamo l’Emilia Romagna". Per molti di loro l’anniversario è anche il momento in cui confidare le loro paure, "quella per i miei nonni, soprattutto", rivela un ragazzino, o il disagio di "lasciare la mia casa", di vivere per giorni "dagli zii o da amici", di "vedere tante persone che avevano perso tutto".

I ragazzi delle scuole Bendandi si sono invece aiutati a vicenda secondo il principio finlandese della ‘sisu’: hanno dato vita a una parete di ricordi in cui dei post-it, accostati come in un mosaico, gridano le emozioni che li scuotevano in quegli istanti. Vi si leggono alcune parole come ‘mamma’, ‘amicizia’, ‘scuola’, ‘aiuto’.

L’istituto Pirazzini invece "non è una scuola come le altre", si sente spesso ripetere a Faenza: plesso elementare a servizio delle zone più popolari del centro storico, nelle sue classi capita di vedere bambini nati in dieci nazioni diverse, sui suoi banchi nascono amicizie fra giovanissimi che fino a pochi giorni prima parlavano solo cinese, polacco, arabo o wolof. La città l’ha sempre descritta come un esempio di integrazione, un laboratorio della Romagna che verrà, nel quale però alcune ferite possono fare più male che altrove: "alcuni di noi non hanno avuto notizie dei loro compagni di classe per giorni interi", ricorda una bambina. "Diciassette dei venticinque bambini della mia sezione erano alluvionati", spiega una compagna, eppure, in quella scuola diventata irriconoscibile, "la classe era un’isola felice": ritrovarsi è stato l’inizio della ricostruzione, e pazienza se "dovevamo lasciare le scarpe fuori dalle aule perché per arrivare a scuola si erano sporcate troppo", spiega una sua compagna, e se "la palestra e i laboratori della scuola erano inagibili".

Mentre la commozione prende il sopravvento sulla loro preside, i bambini srotolano il filo del loro racconto, popolato di giornate in cui l’estate era entrata fra le aule, affollate di "giochi sul pavimento, partite a dama e a scacchi", o di "lezioni di ginnastica in classe", per arrivare anche ai corsi di arte, "perché il fango che aveva invaso la scuola somigliava alla creta delle lezioni di ceramica".

Sono i bambini stessi, quelli della scuola di musica Sarti distrutta e rinata, a intonare a fine mattinata l’Inno di Mameli: passata l’alluvione anche la Romagna "s’è desta".