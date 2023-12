L’alluvione buca il bilancio: "Fondi senza copertura"

È ancora colmo di interrogativi il bilancio di previsione finanziario per il 2024-2026 del Comune di Faenza. Sono in particolare due le voci di spesa che per le quali non esiste al momento la certezza che possano essere coperte da risorse destinate a Palazzo Manfredi dal governo o dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo. Si tratta, come ha spiegato il sindaco Massimo Isola, di un milione e 800 mila euro legato all’accoglienza degli alluvionati, e di un milione e 700mila relativo alle opere in somma urgenza. "Sono in corso riflessioni per concretizzare il ritorno al Comune di quelle risorse, ma non al momento non abbiamo questa certezza".

Il bilancio recita dunque 79 milioni di entrate, di cui 33 per entrate tributarie, e 81 milioni di uscite: 53 milioni legati alla spesa corrente, 23 alle spese in conto capitale, quattro per l’incremento delle attività finanziarie. Le imposte nel 2024 non aumenteranno, mentre saranno aggiornati i contributi per la refezione scolastica a partire da settembre 2024.

"Le tasse non aumentano perché l’Irpef è già al livello massimo per legge, mentre un aumento dell’Imu avrebbe avuto risultati risibili", hanno evidenziato per Fratelli d’Italia e Area Liberale i capigruppo Stefano Bertozzi e Gabriele Padovani". Bertozzi ha sottolineato come dopo alcuni anni torni a crescere l’indebitamento: "Per 4 milioni e 400mila nel 2024, per 3 milioni e 640mila nel 2025, per un milione e 570mila nel 2026. L’indebitamento di per sé non è il male assoluto, a patto che si abbiano le idee chiare sugli investimenti. Il Pnrr sta cominciando a presentare il suo conto: il ripristino di tutti quegli immobili andrebbe accompagnato dai contenuti. Vediamo invece progetti roboanti scollati dalla realtà: non sappiamo cosa fare del Palazzo del Podestà né del Palazzo delle Esposizioni".

La revisione delle partecipate ha anch’essa solleticato l’animo pugnace di Bertozzi e Padovani, in particolare con riferimento alla fusione fra Terre Naldi e Faventia Sales: "Spero che quei 138mila euro di contratti di locazioni aiutino Faventia Sales ad incrementare il suo fatturato e uscire dalle secche della legge Madia – ha ribadito ancora una volta Bertozzi – la quale altrimenti obbligherebbe la Spa alla liquidazione. Faventia Sales si regge sull’apporto in affitti del comune di Faenza ma senza che questo sia l’unico socio: il Comune sostenta a tutti gli effetti una società privata".

Gabriele Padovani si è lanciato in una previsione: "Sono pronto ad azzardare che l’importo di quella convenzione supererà quota 138mila euro. Dimostratemi il contrario: scommetto che gli importi aumenteranno".

Filippo Donati