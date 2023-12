"L’alluvione come una guerra". Manfrediana, un milione di danni

È un’operazione ancora lunga quella che sta vedendo la biblioteca Manfrediana risollevarsi dopo l’alluvione che ha completamento devastato i locali in cui sorgevano la sezione Letteratura e la sala Ragazzi. "Le donazioni arrivate alla Manfrediana hanno raggiunto e da poco superato il mezzo milione di euro, ai quali si aggiungono altri 100mila euro di donazioni che arriveranno sotto forma di nuovi arredi", spiega la direttrice Daniela Simonini. Ricostruire la sezione Letteratura, dove l’alluvione portò via 20mila libri, non sarà semplice: ciascun volume gettato nei rifiuti è stato prima catalogato, dunque esiste un elenco di tutto ciò che è andato perso. Un totale al cui interno non sono compresi solo i volumi di recente pubblicazione, facilmente riacquistabili, ma anche testi delle letterature africane e latinoamericane che in Italia hanno talvolta avuto poche edizioni.

"I danni causati dall’alluvione – prosegue la direttrice – si aggirano purtroppo intorno al milione di euro, dal patrimonio bibliografico agli arredi, passando per le postazioni del personale e del pubblico, la strumentazione tecnologica, l’impiantistica (non solo per quanto riguarda elettricità e riscaldamento ma anche relativamente ai sistemi antincendio e di rilevamento del fumo), l’ascensore, gli intonaci, i bagni, gli ingressi affacciati su via Manfredi completamente da ricostruire".

Per avere un quadro di cosa significhi un danno di mezzo milione di euro a una biblioteca basti pensare che fra chi lavora alla Manfrediana si è fatta largo la convinzione che l’alluvione abbia causato ferite ormai in linea con quelle inferte dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, quando gli ordigni indirizzati al Ponte delle Grazie colpirono per errore l’istituzione affacciata su piazza delle Erbe.

"Benché del danno del ‘44 non si conosca davvero l’entità, in quanto furono distrutti anche gli inventari, il disastro di maggio è paragonabile a quello dei bombardamenti, quando venne sventrata l’attuale ala centrale, dove oggi sorgono l’Aula magna e la Sala Dante". Con una differenza sul fronte del valore dei testi che allora andarono perduti: "Questa volta il patrimonio antico è rimasto illeso, così come i registri inventariali". Nonostante questo, il totale dei danni ha comunque con ogni probabilità raggiunto la settima cifra.

Filippo Donati