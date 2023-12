L’alluvione è alle spalle. Riapre il Museo ’Zauli’

Il Museo Carlo Zauli riaprirà sabato 27 gennaio, a otto mesi e dieci giorni dall’alluvione che nella notte fra il 16 e il 17 maggio devastò l’istituzione dedicata al più noto fra i ceramisti della scuola faentina; la struttura si trova in via della Crocae 6. Le acque del fiume Lamone in quelle fatidiche ore risalirono via Sant’Ippolito trasformando via della Croce in un torrente in piena: l’inondazione colpì in particolare le cantine del museo – dove erano conservate opere d’arte, stampe e argille parte degli studi sui materiali portati avanti da Carlo Zauli – ma anche la sala conferenze, gli ambienti dove trovano posto alcuni grandi forni e i sotterranei. Una devastazione tale da attirare sul museo l’attenzione di tutta Italia: le donazioni, alcune delle quali ancora in arrivo, sfiorano ormai i 100mila euro. I lavori che il museo ha dovuto mettere in campo sono stati di portata ciclopica. "Anche una volta liberate le cantine dal fango, continuavano ad aprirsi lungo le pareti delle vere e proprie fontane d’acqua – spiegano il direttore Matteo Zauli e la sorella Monica Zauli –. In sostanza l’alluvione aveva danneggiato tutta la rete sotterranea di deflusso delle acque: abbiamo addirittura dovuto sbancare il giardino per poter fare i lavori necessari al ripristino delle condutture".

Il museo Carlo Zauli, anche una volta reinaugurato, continuerà ad essere in parte un cantiere a cielo aperto: "l’ingresso principale sul giardino dovrebbe essere pronto per il 27 gennaio, ma se così non fosse si potrà entrare dall’ala est". Come apparirà il rinato Museo Zauli? "Il pubblico troverà comunque delle installazioni inedite – prosegue Matteo Zauli –: in questi mesi gli artisti che sarebbero dovuti essere in residenza da noi hanno continuato a lavorare per i bandi che avevamo vinto, benché ovviamente in altre sedi". L’alluvione ha poi lasciato delle ferite che Matteo Zauli e le sorelle Monica e Laura hanno deciso di ricucire solo in parte.

"Le cantine – spiegano – erano sommerse in quei giorni da liquame di colore rosso, a causa della contaminazione tra fango e argilla: il segno lasciato da quel materiale sulle pareti continuerà ad essere in parte visibile. Ci sarà poi una parte espositiva con le opere danneggiate dalla violenza delle acque".

Non è ancora chiaro se qui troverà posto anche l’opera che Sueharu Fukami donò a Carlo Zauli, una porcellana di grande valore artistico oltre che umano per la famiglia del ceramista. "Un’ulteriore sezione sarà dedicata alle opere che ancora attendono il restauro, o per le quali si sta valutando se questo sia possibile – conclude Matteo Zauli –. Ovviamente ringrazio ancora una volta le centinaia di volontari arrivati qui ad aiutarci. Tanti di loro, provenienti da altre città, forse non avevano mai visto il nostro museo. Sono tutti invitati alla riapertura".

Filippo Donati