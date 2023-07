L’alluvione e il mercato immobiliare

No, non lo è. Ma il mondo è pieno di contraddizioni e quello che è successo in buona parte del territorio, al di là delle belle parole e delle lodevoli donazioni, non farà altro che aumentare il dislivello.

L’alluvione sta già avendo e avrà ricadute sui prezzi della abitazioni, sia per quelle case che l’hanno subita che per quelle che l’hanno scampata. Le persone sono comprensibilmente terrorizzate all’idea di subire di nuovo quello che hanno subito a maggio: c’è chi sta pensando di vendere la propria casa alluvionata e chi invece, nel cercare un appartamento, evita le zone che hanno avuto problemi. E ciò significa inevitabilmente che, per la legge della domanda e dell’offerta, chi vende le case alluvionate dovrà farlo abbassando il prezzo. Dall’altro lato le case non alluvionate diventano più richieste e più appetibili, e quindi pure più costose. E così chi ha già perso tutto si ritrova a fare i conti con prezzi e affitti più alti, gonfiati dalla grande ricerca di case nelle zone non alluvionate. Non è giusto, però è così. Sono sicura che ci siano anche persone oneste che hanno deciso di non gonfiare gli affitti e di aiutare gli alluvionati, ma il mercato va in un’altra direzione. Cosa servirebbe? Opere pubbliche di grande respiro, che tranquillizzino la gente sul fatto che quello che è successo non ricapiterà, rendendo nuovamente appetibili le case alluvionate. Ma la strada è tutta in salita.