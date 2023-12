L’alluvione ha pesato pure sui gatti: "Sostegno a tanti proprietari"

Un 2023 particolarmente complicato anche per chi, come l’associazione ‘I Randagi della Bassa Romagna’, si occupa del recupero e della cura dei gatti abbandonati. A rappresentare una delle difficoltà maggiori è stata l’alluvione del maggio scorso. "Per noi – spiegano i volontari – è stata una lotta senza sosta nel curare gattini che provenivano dalle zone alluvionate con problemi di salute non indifferenti, congiuntiviti, problemi respiratori e gastrointestinali. Possiamo dire che, grazie anche al supporto di chi ci sostiene e delle nostre veterinarie siamo riusciti a far fronte a questa “inaspettata” tragedia". Nel bilancio stilato a fine anno, un posto particolare è riservato, nel cuore dei volontari agli ospiti saliti sul ‘ponte dell’arcobaleno’. "Ne ricordiamo uno per tutti, ‘Chicco’ – raccontano –. Era l’immagine della salute, l’amico di tutti, la bontà fatta gatto. Ci ha lasciato all’improvviso per un problema cardiaco inaspettato e non prevedibile. Ancora sentiamo la sua mancanza quando entriamo al rifugio cosi come sentono la sua mancanza le persone che ci vengono a trovare".

Le sfide restano tante. Per un micio che se ne va, ce ne sono tanti altri che entrano. Nel corso del 2023 nel rifugio gestito a Lugo da ‘I Randagi’ hanno trovato assistenza 156 fra gattini e gatti adulti. "Sono entrate 6 mamme gravide 4 delle quali dopo l’alluvione, che ci hanno regalato 32 gattini – spiega il referente Francesco Capucci –. Abbiamo avuto 18 ingressi dal meridione di gattini non messi tanto bene che abbiamo stabilizzato e curato. Dalla provincia di Ravenna sono arrivati 75 gattini e due mamme gravide, comprese nelle 6 già citate. Dopo l’alluvione poi abbiamo ospitato per alcuni mesi 16 gatti adulti provenienti da famiglie alluvionate di sant’Agata sul Santerno e Lugo. In più abbiamo recuperato 8 gatti dispersi che abbiamo riconsegnato alle famiglie". Poi ci sono state le “sorprese” come quella di Jerry, un gatto anziano, molto magro, trovato all’ingresso del rifugio, probabilmente abbandonato che ora vive con i volontari e gli ospiti, anche se si rifiuta di entrare. "Ad oggi – continua Capucci – abbiamo dato in adozione 131 gattini e mamme gatte. Tra le alte attività svolte nel 2023 abbiamo assistito gratuitamente 8 famiglie nelle terapie domiciliari ai loro gatti e cani con punture, flebo e altro, su indicazione veterinaria. Abbiamo accudito gratuitamente 18 gatti e cani nelle loro case nei periodi di assenza dei loro proprietari per ricoveri e ferie. In questo periodo di fine anno, siamo impegnati ad accudirne altri 7". Nel corso dei mesi, i volontari hanno anche distribuito oltre 40 quintali di cibo alle gattare della provincia che non ricevono altri aiuti. "Per il 2024 – conclude Capucci – vorremmo poter lavorare con la stessa tenacia, con la stessa consapevolezza di aiutare esseri viventi che non sono in grado di farlo da soli. Vorremmo non dover leggere più sui social e sui giornali di maltrattamenti, uccisioni, torture subite da animali inermi e inconsapevoli. Vorremmo infine poter acquisire nuovi volontari che vogliano condividere con noi la nostra avventura il nostro sogno e progetto cosi da poter rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri ospiti".

Monia Savioli