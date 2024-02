L’alluvione si abbatte sul turismo: "Speriamo di risalire grazie allo sport"

L’alluvione si è abbattuta inevitabilmente anche sul turismo a Faenza lo scorso anno. Se dopo il periodo pandemico la città stava lentamente ritornando ai livelli di accoglienza del 2019, dati della Regione alla mano, gli allagamenti hanno spinto sul saldo negativo che accompagna la terza città in provincia, dopo Cervia e Ravenna in termini di presenze e di pernottamenti. In sintesi sono 39mila turisti italiani transitati in città, pari al -12,1% rispetto al 2022 e al -15% rispetto al 2019. E 11.530 provenienti dall’estero, pari al -20,6% rispetto al 2022 e al -27% rispetto al 2019. Complessivamente quindi 51mila turisti che decretano secondo i dati provvisori un -14,2% rispetto al 2022 e un -18,7% rispetto al periodo pre pandemico. Va meglio sul piano dei pernottamenti con 111mila e 400 italiani e quasi 41mila stranieri che hanno pernottato a Faenza nello scorso anno facendo totalizzare un timido +1,1% rispetto al 2022, ma un saldo negativo di 3 punti percentuali rispetto al 2019. Per questo motivo le speranze che abbracciano il 2024 sono molte e riguardano particolarmente la promozione, che indirettamente avverrà per il tramite dei grandi eventi sportivi che transiteranno nel territorio nel corso dei prossimi mesi: dalla Formula 1 a Imola, allo storico passaggio del Tour de France, senza dimenticare le competizioni nostrane come la 13esima tappa del Giro d’Italia Riccione-Cento, il Giro d’Italia femminile e altre competizioni. Occasioni, come le definisce l’assessora con delega al turismo Simona Sangiorgi: "Non è mai successo che così tanti eventi sportivi si concentrassero sul territorio di Faenza, e per questo stiamo dialogando, non solo io (la Motor Valley è un tema che coinvolge anche il vicesindaco Andrea Fabbri, ndr), con gli addetti ai lavori".

La promozione del territorio secondo Sangiorgi, che è anche guida turistica patentata, dovrà tenere conto non solo della città ma anche delle località limitrofe: "Si pensa spesso che Faenza sia solo la ceramica e il centro storico ma l’offerta è molto più ampia e possiamo rivolgerci a una platea molto differenziata. Sicuramente, si dovrà lavorare in maniera specifica sulla promozione. Poi bisogna partire dal postulato che il turismo non si fa per isole separate e bisogna quindi ragionare come sistema territoriale, a cominciare dalla Romagna Faentina". A tal proposito per ambire a numeri maggiori si potranno imbastire azioni specifiche correlate alla riviera romagnola: "Faenza ha un miliardo di potenzialità – prosegue Sangiorgi –, sul fronte dell’arte il Mic è protagonista, e la pinacoteca è un gioiello da valorizzare maggiormente così come il teatro Masini, e le case museo. Ma oltre all’ambito culturale c’è una varietà impressionante di eventi sulla promozione si potrà lavorare di più. Questo è uno degli obiettivi da porsi. Stiamo già prendendo contatti con le realtà vicine per fare in modo che ad esempio possano essere più consistenti le visite dalla costa all’entroterra. Penso a momenti organizzati, con pullman, da strutture ricettive della costa. Esisteva già questo tipo di progetto negli anni ’90, e diede risultati, stiamo lavorando per rimetterlo in piedi". Per invertire la tendenza turistica la città potrà comunque contare sui propri apprezzati eventi, che costituiscono lo scheletro da cui ripartire: "Palio, Mei, Argillà, Cena Itinerante, 100km del Passatore, eventi della Torre di Oriolo, a marzo c’è Lom a Merz e Sorelle Festival. Le potenzialità ci sono, bisognerà animare maggiormente quello che già succede attraverso la promozione sul web".

Damiano Ventura