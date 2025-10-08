L’Almagià si trasforma. Il maxi intervento: palco e tribune saranno più funzionali

Un intervento da 650mila euro per rendere più funzionale l’Almagià: un palco mobile, nuove tribune, impianto luci e audio. Migliorie che permetteranno non solo di fruire al meglio dello spazio, ma accorceranno anche i tempi per allestire gli spettacoli, aumentando anche a livello di tempi la possibilità di utilizzare la struttura.

I lavori sono finanziati in buona parte con i fondi europei del programma Atuss Fesr: 520mila euro su 650mila, mentre gli altri 130mila sono a carico del Comune. L’intervento si compone di quattro lotti funzionali. "Il primo riguarda la fornitura e la posa del palco e delle attrezzature scenicotecniche – dice l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – mentre il secondo la fornitura e la posa della tribuna. Il terzo lotto è per la fornitura dell’impianto audio e luci e infine il quarto e ultimo per le opere accessorie".

Per i primi due lotti è già avvenuta l’aggiudicazione: "Il palco verrà poi montato tra marzo e aprile 2026, a seguire ci sarà la posa della tribuna – prosegue Cameliani –. Il lotto quattro sarà invece l’ultimo a essere eseguito e deve ancora essere affidato a una ditta: è un passaggio che avverrà nei prossimi mesi".

Il terzo lotto si distingue rispetto agli altri perché è quello con l’importo minore: la gara che era stata indetta per individuare una ditta è andata deserta, ma il Comune conta di riuscire ad affidare l’intervento direttamente in quanto per importi bassi la legge lo consente. Palazzo Merlato punta a terminare il cantiere a settembre 2026: "Il termine ultimo del finanziamento Atuss è il 31 dicembre 2026 – aggiunge Cameliani –. Quindi dobbiamo concludere tutto entro il prossimo anno, pena la perdita del finanziamento. Noi però puntiamo a finire i lavori prima, a settembre: in questo modo possiamo chiudere il cantiere in vista della prossima stagione teatrale. I lavori partiranno tra marzo e aprile per montare il nuovo palco e nel complesso si tratta di un bell’intervento, con una cifra importante".

Da anni il Comune cercava fondi per rifunzionalizzare le ex artificerie in Darsena. Il progetto prevede una tribuna telescopica su ruote che può essere spostata a piacimento e carriponte motorizzati per trasportare il palco. "In ordine alla vocazione di configurarsi come spazio realmente polivalente ospitando da convegni ad allestimenti teatrali, scenografie, lo spazio necessita di essere attrezzato in modo che questo avvenga riducendo tempi e costi in termini di effettiva accettabilità – si legge sul sito del Comune, nella presentazione del progetto –. Nella attuale configurazione non è possibile disporre di appendimenti a soffitto né di piano allestibile per la configurazione che lo spazio ha avuto dopo il suo restauro che ha imposto una copertura sottodimensionata in termini di portata. Con questo progetto si intende superare in maniera funzionale tali condizionamenti dotando il teatro delle attrezzature scenotecniche e degli impianti elettromeccanici utili e essenziali per le attività spettacolari che lo spazio ospita".

Il recupero delle ex artificerie, passate da edificio industriale a sala polifunzionale per spettacoli di arti performative, risale al 2001.

Sara Servadei