’L’alsìr’ di Gardelli e il ricorso al dialetto Una piacevole scoperta

È con viva curiosità che mi sono immerso nella lettura del primo romanzo del giovane Jacopo Gardelli, nato nel 1990 e residente a Ravenna, dove dopo la laurea in filosofia si è dedicato, e si dedica alla scrittura, al teatro, al giornalismo e ultimamente anche all’insegnamento. Questo romanzo ha un titolo piuttosto curioso ed accattivante, ’L’alsìr’, parola che in dialetto romagnolo significa agio, comodo, opportunità, tanto che l’espressione comune "a nn’ò alsìr" (non ho tempo) veniva usata in molte occasioni. Il romanzo è ambientato nella nostra riviera romagnola, dove presso il centro balneare Alsìr vengono a confrontarsi due famiglie di estrazione sociale diversa: quella povera, romagnola di origine, e quella benestante proveniente da Milano. Due mondi a confronto e due generazioni, negli anni Novanta, in un’Italia presa nella morsa di scandali, fallimenti politici ed economici e chiusa in se stessa.

La cosa che mi ha colpito particolarmente in questo lavoro di Gardelli è stato l’uso abbondante di termini in dialetto ravennate che fa da contorno al linguaggio colloquiale ma sempre elegante e fluido del romanzo. Così vengono impiegati vocaboli quali sgardellare, smalvito, appalugato, strufignato, durmia, sbisigare, e giù tanti altri ,fino alla fine del romanzo che lascia il lettore un po’ attonito, ma fortemente curioso. Ero abituato alla lettura di don Francesco Fuschini che nei suoi racconti, a volte esilaranti, non indugiava ad introdurre fonemi ed espressioni dialettali, ma l’esperienza di Jacopo mi ha sorpreso. Come fa – mi sono chiesto – un giovane che proviene da studi classici ed universitari a possedere così bene il dialetto? In ogni caso l’ho trovata un’operazione per certi aspetti originale, e anche tirando l’acqua al mio mulino, sono lieto che ci sia qualcuno che rispolvera la nostra vecchia lingua e la fa rivivere. Ma il romanzo, esordio narrativo di Gardelli, non è solo questo: ti cattura per il linguaggio forbito, elegante, non affatto retorico, ma soprattutto per la caratterizzazione psicologica dei personaggi, figli di un tempo di passioni tristi, afflitti da nevrosi per la mancanza di significato nella vita, per cui viene da concludere con Guareschi: "meglio l’Italia povera del dopoguerra che la povera Italia di oggi".

Nevio Spadoni