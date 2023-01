L’altalena dei prezzi dei negozi in centro

Le vie più gettonate del commercio sono sempre le stesse: Cavour, IV Novembre, Matteotti, Corrado Ricci, Cairoli, Diaz, per citare le principali, ma sono anche quelle in cui si notano di più i locali sfitti e le vetrine buie. Colpa della crisi, del caro bollette, degli affitti che continuano a essere alti. Ma non solo. Alcune attività ad esempio chiudono perché sono rimaste legate a un modello antico, che non esiste più. "È cambiato il mondo del commercio - osserva Ivano Venturini, presidente provinciale e regionale della Federazione Agenti d’Affari in Mediazione (Fimaa) -. Anche a Ravenna ci sono le catene, un gruppo di negozianti storici e tantissime richieste relative alla ristorazione, il settore che lavora di più. Le persone in centro ci sono, ma sono molto attente negli acquisti".

Secondo il rapporto 2021 del mercato immobiliare ravennate di Fima il costo di un negozio lungo le assi commerciali più ambite in centro storico varia dai 25 ai 45 euro a metro quadro ed è la posizione a fare la differenza. "In centro - prosegue Venturini - a distanza di 50 metri la situazione può cambiare completamente, penso ad esempio a via Matteotti e alla vicinissima via Zirardini". Si tratta comunque di tariffe notevoli, ad esempio un negozio di 100 metri quadrati, in un’ottima posizione, può essere affittato fino a 4.500 euro al mese. Poi ci sono casi straordinari di locali particolarmente grandi, e non sono molti, come quello in via Cavour che ospitava Sephora, di poco più di 160 metri quadri, che potrebbe arrivare a costare oltre 7.000 euro al mese. "In realtà - spiega Venturini - diversi proprietari di immobili si sono resi conto che è meglio abbassare un po’ i canoni e continuare ad avere affittuari affidabili piuttosto che aumentare con il rischio di perderli. Durante la pandemia molti hanno abbassato se non addirittura sospeso gli affitti, e c’è chi li ha mantenuti più contenuti anche dopo. Altri hanno voluto aumentare a tutti i costi, spingendo gli affittuari ad andare via e i locali sono ancora sfitti". Si può allora affermare che l’affitto di un negozio non di grandi dimensioni, si aggira tra i 1.800 e i 2500 euro al mese. Un locale sui 100 metri quadri può costare attorno ai 3000 euro mensili anche in base alla posizione del centro in cui si trova.

I prezzi si riducono drasticamente se ci si sposta dal centro: in quartiere San Biagio gli affitti vanno da un minimo di 8 a un massimo di 16 euro a metro quadro, come anche nella zona di San Rocco e dello Stadio. Si abbassa di poco nella zona di via Vicoli e Bosco Baronio (dagli 8 ai 13 euro) e si alza invece in quella di Borgo Nuovo, via della Lirica, viale ALberti e Galilei (dagli 8 ai 17). Nel quartiere DarsenaMolinetto i prezzi vanno dai 7 ai 12 euro a mq come nella zona di TeodoricoSan Giuseppe.

a.cor.