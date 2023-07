"L’alternanza scuola-lavoro è stata molto utile"

Maria Chiara Babini, 18 anni, è tra gli studenti meritevoli che ieri hanno ricevuto l’attestato per gli ottimi risultati ottenuti.

Babini, che scuola ha frequentato?

"Mi sono diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni di Ravenna".

Ha già deciso cosa fare, se proseguire con lo studio o cercare un lavoro?

"Mi iscriverò a Informazione, Media e Pubblicità all’Università di Urbino".

Come mai questa scelta?

"Voglio restare in un ambito legato all’economia, specializzandomi nella difesa degli interessi dei consumatori".

Arriva preparata all’appuntamento con il mondo universitario?

"Direi proprio di sì. Mi è servita tantissimo la formazione fatto durante le due settimane dell’alternanza scuola-lavoro alla Simatica, azienda di Fornace Zarattini".

Quali compiti ha svolto?

"Ho lavorato 80 ore nel loro ufficio amministrativo, mettendo in pratica quello che stavo studiando".

Insomma, è stata un’esperienza che l’ha vista operativa.

"Assolutamente sì. Bilanci, partita Iva e via dicendo: ho potuto vedere dal vivo come quello che stavo studiando veniva messo in pratica nella realtà di tutti i giorni".

Cosa la aspetta ora? Un po’ di meritato riposo, visti i risultati ottenuti?

"Certamente. Farò un viaggio, destinazione Palma di Maiorca".