L’amarcord del Cral Agip. Sabato in cento a tavola: "Amici oltre il lavoro"

Oltre cento persone si ritroveranno, a distanza di quarant’anni, per ricordare le numerose attività culturali, sportive e ricreative che resero popolare il Cral Agip di Ravenna negli anni Ottanta. Un evento all’insegna del ‘C’era una volta’, per rivivere insieme quel clima di convivialità, passione ed entusiasmo con cui si trascorreva il tempo libero, nel cosiddetto ‘dopolavoro’, nell’era pre-social. L’appuntamento è per sabato, al ristorante Canale Molinetto di Punta Marina a partire dalle 10 di mattina, quando i presenti faranno un vero e proprio viaggio nel tempo per riscoprire, attraverso documenti, testimonianze, aneddoti e immagini di quel periodo, le attività delle ex nove sezioni del Cral Agip: cicloturismo, calcio, tennis, pittura, pesca, escursionismo, teatro, poesia e speleologia. A seguire, un pranzo conviviale.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Pionieri e Veterani Eni-Apve (sezione Ravenna), presieduta da Cristofero Torregrossa, in collaborazione con il ‘Comitato delle Feste’ (ex Cral Agip). "Il Cral Agip – spiega Marco Naldi del ‘Comitato delle Feste’ – non esiste più da quando l’Agip è stata assorbita nell’Eni, al suo posto oggi al Petrolchimico c’è il Cral Eni. Avevamo una sede con bar nello stabilimento dove le persone si ritrovavano la sera e dove le varie sezioni si incontravano per programmare le varie attività culturali, sportive e ricreative. La famiglia Agip era importante e ci faceva sentire uniti, le attività del dopolavoro rispondevano all’importante desiderio di crescita personale". E proprio a Naldi, che ha vissuto in prima persona quello spirito irripetibile, è scattata la molla per un incontro, dopo aver ritrovato in un cassetto – lo scorso Natale – un vecchio notiziario Cral del 1987 che riassumeva le attività dell’anno precedente. Un reperto storico se si considera che è stato l’unico pubblicato. Da lì è partito il tam tam di telefonate, inizialmente solo per sondare la possibilità di un evento, e poi con sempre maggiore convinzione, man mano che si rintracciavano le varie persone, molte delle quali anche trasferite in altre città. E oltre 100 persone hanno risposto positivamente all’appello.

"Le sezioni dell’ex Cral che vantavano un maggior seguito – ricorda Naldi – erano quelle del calcio, di cui si ricorda nel 1988 la vittoria del Torneo Città di Ravenna, e del tennis, sport molto praticati in quegli anni. A livello personale, ho preso parte alla sezione speleologia che è stata la radice dell’attuale Gruppo Speleo del Cai di Ravenna. La nostra era un’attività molto naif, all’avventura, più improvvisata che organizzata, che spesso prevedeva l’uso di mezzi di fortuna: per esempio, per andare in grotta, usavamo il casco aziendale, riadattato con proiettore e lampada a carburo". Presidente della sezione era Carlo Bolognesi che scendeva nelle grotte già negli anni Cinquanta. "All’epoca era già anziano – ricorda Naldi – e la sua memoria non era più ‘certa’. Così, tante domeniche abbiamo passeggiato inutilmente, con carici pesanti in spalla, a volte anche con cocomeri, sui Calanchi nel parco regionale della Vena del Gesso tra Brisighella e Casola Valsenio alla ricerca di ingressi che non si trovavano. Una volta, un amico speleo sub che partecipava con la muta da subacqueo, minacciò di tagliarsi la muta con un coltello se entro breve non si fosse trovato un varco. Spesso poi le grotte erano solo budelli con tanto fango, ma noi ci siamo divertiti lo stesso". Oltre a Naldi, tra i più assidui del gruppo c’erano Angela Bellettini, Alessandro Bolognesi, Franco Bona, Ettore Miserocchi, Claudio Flamini. Insieme hanno conquistato la grotta Rosa nella Vena dei Gessi, la grotta di Tiberio (alla cava Anic di Borgo Rivola), la Tanaccia, la Risorgente del Rio Basino e Rio Stella presso Riolo.

Roberta Bezzi