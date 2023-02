L’amarezza della famiglia "Testimoni vergognosi"

"Dubbi, tanta amarezza e desiderio di giustizia". Anna Maria Minguzzi non ha ancora avuto modo di confrontarsi a fondo con le 280 pagine di motivazioni alla sentenza che assolve i tre imputati per la morte di suo fratello Pier Paolo. Ma non ha bisogno di studiare ogni piega del documento con la lente dell’esperto di diritto per buttare fuori la delusione che si prova a non avere ancora giustizia e verità per un ragazzo di 21 anni sequestrato, incaprettato e gettato nel Po di Volano. Trentasette anni di buio di cui quattro di indagini e processi non sono bastati per sollevare il velo su quanto accaduto quella maledetta primavera del 1987 tra la caserma carabinieri di Bosco Mesola, dove il giovane prestava servizio di leva, e Alfonsine, nel Ravennate, dove viveva con la famiglia di noti imprenditori nel campo dell’ortofrutta. Alla corte d’Assise sono bastati 45 minuti per assolvere i tre imputati per quel delitto di tanti anni fa, due ex carabinieri al tempo in servizio proprio alla caserma di Alfonsine il 58enne Angelo del Dotto e il 57enne Orazio Tasca, oltre all’idraulico del paese, il 66enne Alfredo Tarroni. "Ho dato un primo sguardo alle motivazioni e mi sono subito confrontata...