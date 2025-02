Lamartine e i diritti alla Feltrinelli

Si parla di Alphonse de Lamartine oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Diaz: ospite è Pasquale Lubrano Lavadera con il suo ’Sognando la fraternità’, volume che racconta la vita del poeta romantico protagonista della vita politica del XIX secolo. Lamartine si battè per l’evoluzione degli ideali della rivoluzione: fu in prima fila per l’abolizione della schiavitù, delle colonie e della pena di morte, e per il diritto all’istruzione per tutti. Intervengono Saverio Paolicelli e Daniele Tanesini