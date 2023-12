Lamattina racconta la storia della Teddy Bear a Magazzeno Arte

A Magazzeno Arte Contemporanea alle 18 di oggi Gerardo Lamattina presenta il suo ultimo libro ’TBC Fanculo la quiete’, che ripercorre la storia della Teddy Bear Company, fondata dallo stesso Lamattina nel 1993 come compagnia di “teatro da discoteca”: raggiunto il successo con le stabili performance al Cocoricò, la compagnia ha poi sviluppato una personale ricerca nell’ambito della performing art. Domenica, alle 22, la galleria di via Mazzini 35, a Ravenna, aprirà per la performance W.A.R. ideata dall’artista.