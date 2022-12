L’ambulanza? La compra Marisa

Chiamare il 118, non per chiedere l’intervento di un’ambulanza, ma per donarla. Sono cose che non capitano tutti i giorni. È questo il gesto (non il primo peraltro) di grande generosità con cui Marisa Ferlini aveva iniziato il 2022. Dallo scorso mese di gennaio dunque, il 118 di Ravenna – e quindi tutta la nostra comunità – ha un’ambulanza in più, che è andata ad aggiungersi alle 30 già in servizio. Il merito, riconosciuto dalla città di Ravenna attraverso l’intervento del sindaco Michele de Pascale, è stato appunto di Ferlini, che ha effettuato la donazione, in memoria del marito, Ettore Contessi. Il mezzo, del valore di 90 mila euro, è andato ad implementare la flotta del 118. Ferlini, che già in passato, oltre a 50mila euro a Telethon, aveva donato all’ospedale un macchinario specifico per le cardiopatie, proprio il giorno in cui avvenne la cerimonia di consegna, spiegò molto semplicemente che, l’idea, le è venuta una notte in cui non riusciva a prendere sonno.

"Nella mia vita non sono stata molto fortunata – racconta –. Ho avuto 5 aborti al 7-8° mese di gravidanza. Nell’89 sono stata operata a cuore aperto, poi ho subìto altri 3 interventi. Mio marito Ettore è scomparso nel 2019, due mesi dopo aver festeggiato i 60 anni di matrimonio. Anche lui, affetto da Alzheimer e Parkinson, ha sofferto tanto. Ma avevamo sempre convenuto di favorire la ricerca. Perché proprio un’ambulanza? Perché, nel corso della mia vita, ne ho avuto bisogno spesso. Una volta, nel tragitto per rientrare da Villa Maria a Cotignola, forse per gli eccessivi sobbalzi di un mezzo vecchio, mi si aprì una arteria. Ero già in collasso. Per fortuna sono arrivati da Ravenna e mi hanno salvata. Ma capii che, serviva una ambulanza nuova".