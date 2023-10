L’amicizia con Walter, libri e medicina

Continua dalla Prima

Da quella riconoscenza nacque un rapporto di simpatia, comunanza di vedute, cordialità, affettuosità e profonda stima; anche se venivo a Ravenna saltuariamente, ci telefonavamo regolarmente. I successivi incontri non furono di necessità medica ma di divulgazione culturale. Mi invitò la prima volta a un ‘Incontro letterario’ per parlare del libro di neurologia fantasiosa e divertente dell’americano Oliver Sacks L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Ci furono poi altre presentazioni dei miei libri tra i quali La coscienza imperfetta, Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di sé stesso. La più intensa, per il testo trattato e per la discussione col fitto pubblico, fu, nei miei ricordi, la presentazione del libro di George Steiner, I libri che non ho scritto. Anche l’ultimo incontro, in occasione del dialogo fra me e l’amico Claudio Magris sul suo epistolario col poeta di Grado, Biagio Marin, fu colmo d’affetto. La lettura di Magris di una poesia di Marin, in dialetto, sull’angoscia di vivere fu meravigliosa e Walter ne fu commosso, come tutti i presenti.

Un episodio però mi è rimasto particolarmente vivo nella memoria, un trebbo poetico (come quello di questa sera dedicato a Della Monica: vedi a pagina 17) con Toni Comello davanti alla pieve di Longana. Io, che mi trovavo a Longana dai miei nonni, assistetti quasi per caso alla recita delle poesie. Ricordo un profluvio di entusiastici complimenti, parte dei quali nel lussureggiante dialetto romagnolo, per le poesie recitate da Walter e da Comello che avevano toccato, per il modo in cui erano state presentate e recitate, l’animo anche di persone semplici. L’ultimo, chiamiamolo incontro, è stato nell’ottobre 2021 quando lessi un lungo e bell’articolo sul Domenicale del Sole24Ore che richiamava l’attenzione sulla nuova edizione del “libretto” di Walter della Monica I dialetti e L’Italia, pubblicato nel 1981. Walter riportava ciò che sui dialetti gli avevano comunicato personaggi come Bruno Migliorini, Eugenio Montale, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Umberto Eco, Danilo Dolci, Federico Fellini, Tonino Guerra, Biagio Marin, Marino Moretti, e molti altri, ed anche il linguista tedesco Friedrich Schürr, che ha studiato il dialetto romagnolo tutta la vita e che distingueva il dialetto ravennate del Borgo San Rocco da quello del Borgo San Biagio.

Fu una lunga chiacchierata al telefono, l’ultima purtroppo fra noi.

Arnaldo Benini

professor emerito di Neurochirurgia all’Università

di Zurigo