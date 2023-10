L’amicizia con Walter, libri e medicina

La mia conoscenza di Walter Della Monica divenne intensa e profonda per un evento fuori dall’ambiente letterario. Lo racconto perché Walter lo ricordò varie volte, quando mi presentava nelle occasioni in cui ho partecipato agli “Incontri letterari” da lui magistralmente ideati, organizzati e diretti.

Nel 1974 o 1975 Walter mi cercò in Svizzera perché gli era stato prescritto un intervento al cervello e lui desiderava essere operato da me. Venne a San Gallo e dopo esami neurologici e accertamenti, potei dirgli che l’intervento non era necessario. La figlia di Walter mi ha raccontato dell’esultanza del padre al telefono “dopo la visita del professore”. I bravi chirurghi, commentava Walter anche davanti al pubblico, sanno quando non si deve operare.