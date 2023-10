Lamone e torrente Marzeno. Si lavora sugli argini

Via ai lavori per l’argine in muratura lungo via Renaccio, mentre a monte del cimitero è in corso l’intervento di rimozione di gran parte degli alberi e della vegetazione dalle sponde e dall’alveo che proseguirà fin verso il Brisighellese: i lavori predisposti dalla Regione per la messa in sicurezza del Lamone stanno proseguendo secondo la prevista tabella di marcia, forse però troppo ritardata visto la stagione cui si va incontro e che potrà comportare rischi di stop qualora iniziasse a piovere (non parliamo poi di eventuali piene) dato che per le macchine operatrici potrebbe essere pericoloso e controproducente muoversi nel fango. In via Renaccio, all’altezza di via Calamelli, da qualche giorno sono in funzione due macchine trivellatrici per l’installazione dei micropali (complessivamente 300 fino a una profondità di 12 metri) alla sommità dell’argine del fiume che serviranno da base per il muro in calcestruzzo, alto due metri, che andrà a sostituire quello antico in mattoni (molto più basso) divelto dalla piena del 16 maggio. Il lavoro, che riguarda due tratti per poco più di 300 metri (il secondo è verso il ponte Rosso) ed è eseguito dalla ditta Fea, si preannuncia di lunga durata (il cronoprogramma prevede la conclusione prima dell’inverno).

Intanto, lungo tutto il tratto cittadino, il corso del fiume ha ulteriormente mutato aspetto rispetto anche solo a un mese fa: gli argini sono stati ulteriormente livellati e compattati a piani diversi, mentre sono proseguiti gli interventi per il rifacimento degli scarichi. Una incoerenza sul livello dell’argine di destra, si presenta a monte e a valle del ponte Rosso all’altezza delle case su via don Giovanni Verità e via San Martino: si tratta, come si sa, della sponda del fiume di proprietà privata. Qui la protezione delle abitazioni, come in altri siti lungo il corso del fiume verso monte, è assai problematica. Da alcune settimane nel tratto del Lamone a monte del quartiere Orto Bertoni sono in corso lavori di consolidamento dell’argine sinistro e di ‘deforestazione’ dell’alveo secondo un piano, stabilito dal competente Assessorato regionale all’Ambiente e Sicurezza del territorio, che prevede soprattutto il taglio degli alberi (lo sradicamento solo per quelli cresciuti in alveo), con alcune eccezioni e comunque non in maniera sistematica, ma solo ove si ritiene necessario. C’è da tener presente che verso monte il fiume non ha argini, ma solo sponde private (solo in qualche tratto rialzate) costituite dal livello dei campi. Le eccezioni al taglio più evidenti sono fornite dalle querce che, cresciute solo alla sommità delle sponde, vengono salvate. L’enorme quantità di legname recuperato è accumulato parte sulle sponde e parte su un’area in fondo a via Calbetta. Qui si possono notare pezzi di tronchi di pioppi mastodontici anche di oltre 40 anni di età.

Attualmente i lavori sono in corso all’altezza delle Bocche dei Canali e proseguiranno verso Brisighella fin dove sarà necessario. Nel tratto interessato, gran parte del legname che la piena aveva accatastato nell’alveo e dove era rimasto per tutta l’estate, è stato rimosso; i lavori in corso evidenziano come il terreno delle sponde sia friabile e con frequenti episodi franosi. In fondo a via Calbetta, dove la strada trasformata in carraia termina in una casa da maggio abbandonata, è ancora aperta la voragine scavata dal Lamone nella sponda sinistra e attraverso cui il fiume tracimò allagando campi e case.

Analoghi lavori di taglio di alberi e vegetazione sono in esecuzione lungo il torrente Marzeno dal ponte Verde verso monte. Fino alla prima briglia, la rimozione è stata sistematica ed è scomparso il bosco che si era formato nei decenni, mentre gli agricoltori frontisti, proprietari delle sponde, stanno cercando anche di compattare il terreno. Attualmente i lavori, che procedono a ‘isola’, lasciando cioè macchie di alberi e vegetazione, stanno risalendo verso Santa Lucia. A riprova del mutato orientamento della Regione su come comportarsi con la vegetazione lungo i fiumi a monte della via Emilia, depone il fatto che, diversamente da quanto avviene ora, il primo e unico intervento nel Marzeno disposto a metà giugno, un mese dopo l’alluvione, riguardò il taglio dei soli e pochi alberi sulla sponda destra e in prossimità del ponte Verde.

