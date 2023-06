Lamone, il futuro Cassa di espansione con una serranda Il maxi progetto

"Una saracinesca lungo l’argine per abbassare il livello del Lamone in caso di piena. È questo in estrema sintesi lo studio realizzato dall’ingegnere faentino Marco Peroni che, dopo la disastrosa alluvione che ha sommerso non solo le zone della città a ridosso del torrente Marzeno e del fiume Lamone ma anche altre aree ben più distanti, ha cercato soluzioni a possibili fenomeni che possano replicare la furia delle acquee che ha messo in ginocchio cittadini e imprenditori tra il 2 e 3 maggio e ancor di più tra il 16 e 17 maggio. Una delle soluzioni per evitare esondazioni e rotture incontrollate degli argini lungo la città è la loro fratturazione in zone poco antropizzate dove l’acqua, fuoriuscendo prima di arrivare nelle città più a valle, non possa creare danni, se non alle coltivazioni. "Il nostro studio – spiega Marco Peroni –, sulla base di soluzioni già note nella letteratura di ingegneria idraulica, ha elaborato una proposta per una cassa di espansione in un’area a monte di Faenza, poco sopra Sarna. Abbiamo ipotizzato la creazione di un’area delimitata da grandi argini, circa sei metri di altezza, che consentirebbe l’accumulo di circa 2,5 milioni di metri cubi di acqua, all’incirca gli stessi volumi arrivati a Faenza nell’evento di metà maggio".

In pratica si tratterebbe di eliminare un tratto di argine, realizzando due torri lungo le quali creare una guida dove far scorrere una serranda di una trentina di metri di lunghezza che, in caso di piena del Lamone, si alzerebbe facendo defluire l’acqua nel bacino di laminazione. "Un’area – tiene a sottolineare Peroni – che potrebbe essere coltivata e che solo in caso di emergenza verrebbe sommersa: sempre meglio che rischiare di inondare una città intera come accaduto a Faenza". Il professionista faentino, nel suo studio condiviso con il Consorzio di Bonifica, ha inoltre contemplato – come suggerimento tecnico per una possibile soluzione in campo pratico – la presenza di condutture che, partendo dal bacino, possano alimentare le aziende agricole adiacenti e addirittura, piazzando delle turbine, creare energia elettrica durante il passaggio dell’acqua.

"Questa vasca – dice ancora Peroni – che si potrebbe replicare in dimensioni più ridotte anche per il torrente Marzeno, permetterebbe di ridare valore alle abitazioni della città e dei territori che sono stati invasi dall’acqua, uno dei temi che si evidenzieranno nel post alluvione, oltre a evitare che in un prossimo futuro si possa verificare un’altra inondazione del genere, visto che, con i cambiamenti climatici in atto, la cosa potrebbe ripetersi ben prima dei 200 anni ipotizzati quale tempo di ritorno che si prevedeva fino a oggi".