Lamone, l’alveo è pieno di rami

Da martedì 8 agosto da quando ho descritto le condizioni disastrose del fiume Lamone da Boncellino di Bagnacavallo a Faenza, nulla è cambiato. E’ stata tagliata l’erba lugo la golena e sull’argine del fiume, ma l’alveo è ancora pieno di rami, sterpaglie e tronchi come 4 mesi fa. Nulla è cambiato.

Werther Pattuelli

In ricordo

di Ezio Fedele Brini

Coglie impreparati la scomparsa dell’amico Ezio, ingegnere di calibro e competente. Tanti anni fa, siamo stati assieme nella commissione urbanistica del partito Repubblicano, rammento le sue osservazioni professionali, convinte che non scendevano a compromessi. Partecipai con lui a convegni sia politici sia tecnici seguendo con attenzione e considerazione i suoi interventi. Ci siamo persi di vista in amicizia e l’affinità non è mutata. In passato andai nel suo studio per parlare d’ingegneria e politica, mi offrì la possibilità di lavorare con lui e a distanza di tempo, mi spiace non aver accettato. La fratellanza non ha un tempo di frequenza o una durata, si possono prendere strade diverse, non vedersi per anni, passare ad altra dimensione ma, se era vera amicizia rimane sempre. Buon viaggio Ezio.

Alessandra Maltoni