Il Lamone supera la soglia rossa, il sindaco di Faenza: “Quantità di acqua inimmaginabile”

Ravenna, 14 marzo 2025 – Inimmaginabile: la quantità di acqua che si è rovesciata sull'Appennino ha fatto precipitare la situazione a Faenza e nei comuni limitrofi già nel primo pomeriggio: “Contrariamente a tutte le previsioni che ci erano state comunicate da ieri - ha spiegato in un concitato video-messaggio il sindaco Massimo Isola -, la quantità di acqua che soprattutto su Marradi e su tutto il crinale appenninico è entrata nel fiume Lamone è realmente di dimensioni significative”.

Per questo sono stati contattati i genitori degli studenti delle scuole primarie e medie e degli asili, chiamati per accompagnare i bambini a casa. Una misura mai vista prima, anche nelle precedenti alluvioni, che ha messo in grande apprensione la popolazione. Purtroppo, le previsioni avevano dipinto una situazione meno grave di quella poi presentatasi, con l'accavallarsi di due perturbazioni. "Il fiume Lamone è già in sofferenza e sta aspettando l'arrivo di una o due nuove piene importanti. La piena più grande dovrebbe arrivare nella seconda metà del pomeriggio. Per questo dobbiamo mettere in atto azioni immediate”, ha concluso Isola. Già diverse abitazioni a Brisighella sono state allagate dalla piena del fiume Lamone e diverse famiglie erano state evacuate per precauzione.

Desta molta preoccupazione il Lamone che a Marradi, sul versante toscano, sta registrando valori di piena senza precedenti: oltre 3 metri alle 12.15, 2.32 a Strada Casale, sull’appennino romagnolo, dice la Regione Emilia-Romagna.

De Pascale: “Pioggia di grande violenza”

“Purtroppo - sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale - nella mattinata di oggi gli eventi meteo sono stati molto violenti, soprattutto nel bacino del Lamone, a Marradi, in Toscana, con effetti molto pesanti lungo l’intero bacino del fiume in Emilia-Romagna: in questo momento a Marradi la soglia rossa è stata superata di moltissimo e sta scendendo progressivamente in pianura. Bisogna prestare tantissima attenzione, si tratta infatti di un bacino colpito più volte negli ultimi anni da eventi alluvionali e, nuovamente, abbiamo avuto una pioggia di grande violenza su questo areale”.

“Alle piogge di questa nottata si sono aggiunte quelle di oggi, due fenomeni diversi. Ai cittadini chiediamo di prestare massima attenzione, informandosi sui canali della Regione e quelli dei Comuni. Siamo davanti a un evento meteo che, purtroppo, anche in questa circostanza sta colpendo in maniera molto forte il nostro territorio”, chiude de Pascale.