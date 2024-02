Lamone, ultimata una larga parte dei lavori

Nove mesi sono passati dalla seconda, tremenda spallata che l’acqua del Lamone (e del Marzeno) diede agli argini che, fra Faenza e Boncellino, in più parti collassarono o non contennero sufficientemente per impedire esondazioni. Ora un monitoraggio del fiume faentino evidenzia come la stragrande parte dei lavori di ripristino, consolidamento e pulitura degli argini sia stata portata a termine. È di questi giorni ad esempi la riapertura del tratto finale di via Fabbrerie, ovvero la strada arginale che dal ponte della Castellina conduce verso Saldino, Ronco, Reda. Era chiusa da metà maggio per via dell’indebolimento dell’argine proprio in prossimità della provinciale 302 Brisighellese. Ora l’argine destro del Lamone è percorribile, ma solo fino a via Palazzone. Di qui alla chiesa di Saldino, la strada arginale (ovvero via Saldino) è ancora chiusa da maggio: lungo questo breve tratto collassò l’argine che causò l’allagamento di Reda.

I lavori di somma urgenza per ripristinarlo iniziarono subito, a opera dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile (ufficio territoriale di Ravenna), poi il cantiere è proseguito in estate con il completo rimodellamento di un buon tratto del fiume cui è stato rifatto un lungo tratto di argine destro e a novembre l’operatività del cantiere è stata prolungata nel tempo, tanto che la fine lavori è prevista complessivamente in 238 giorni. Qui si sta realizzando una ‘ansa di espansione’ per le piene. La spesa complessiva è indicata in oltre sei milioni di euro. Attualmente però i lavori appaiono sospesi: è presente una sola macchina operatrice, un escavatore, non attivo. Forse si attende il consolidamento degli interventi fatti.

Proseguendo verso Faenza ecco un altro importante intervento ultimato: è stata infatti ripristinata, a opera di Anas, la voragine nell’argine del Lamone proprio sotto il ponte autostradale di via Saldino (che è poi una delle strade che portano a Reda) nei pressi dell’incrocio con via Ronco: qui l’argine è stato consolidato con gabbie in rete piene di massi e sono state rimosse le tonnellate di fango che si erano depositate a fianco della strada accanto alla spalla del ponte autostradale.

Terminati anche i lavori di rinforzo e rimodellamento del corso del Lamone verso Formellino, avviati fin da giugno. E così pure ultimati gli interventi verso il ponte della ferrovia Adriatica, alle porte di Faenza. Di qui si entra nel tratto cittadino del Lamone dove, l’abbiamo scritto più volte, l’aspetto del fiume è quello di un imponente canalone geometricamente modellato e tale quindi da assicurare l’assenza totale di qualsiasi ostacolo naturale, ovvero alberi, allo scorrere dell’acqua di piena. Gli unici lavori qui ancora in corso, ma in via di ultimazione, sono quelli relativi al muro-argine lungo via Renaccio, la cui altezza varia a seconda dei tratti, ma è ampiamente contenuto al di sotto del metro e ottanta. Ricordiamo che proprio il cedimento del risalente muretto in mattoni causò l’inondazione del quartiere di via Lapi. Sulla parte interna, l’argine del fiume, nel tratto ove c’è il nuovo muro, è ricoperto da una bio-stuoia naturale per favorire la crescita di erba e rampicanti. Da ultimo c’è da annotare che anche lungo tutto il tratto di campagna, quindi da Formellino fin verso Boncellino, gli argini interni del Lamone pur non interessati da lavori di consolidamento sono stati comunque da tempo ripuliti della vegetazione.

