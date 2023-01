L’amore ai tempi del fascismo nel libro di Cristina Petit

Alle 16.30 di oggi, nella sala consiliare della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna, l’autrice Cristina Petit e Alberto Szegö presenteranno il loro libro ’A casa di donna Mussolini’ (Solferino, 2023) iniziativa organizzata in occasione della ricorrenza del Giorno della memoria.

Lajos è un colto ingegnere ebreo ungherese, trasferito a Roma. Maria è una giovane italiana cattolica, dalle forti passioni sociali e politiche. La loro storia d’amore, che sboccia negli anni Trenta, è già di per sé una sfida al destino, in un Paese in cui il matrimonio tra persone di nazionalità e religioni diverse è complicato. Ancor di più lo è sotto il fascismo: con l’inizio delle persecuzioni contro gli ebrei la loro quotidianità di famiglia borghese e benestante, costruita con impegno a Forlì, si sgretola con impressionante rapidità.

Cristina e Alberto saranno intervistati dalla storica Lisa Emiliani. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dalla cooperativa Il Mosaico, con il patrocinio del Comune.