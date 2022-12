L’amore che brucia come il fuoco

Una citazione anonima, riguardo a chi si strugge per un amore non corrisposto, afferma: "Nessun fuoco, nessun carbone può ardere così forte come un amore segreto". Più prosaicamente il romagnolo diceva: "Brusê coma la teda", ardere come una torcia. La teda è un legno resinoso di pino che veniva acceso con un fiammifero, o alla brace, e serviva per appiccare il fuoco. Lo stesso de i ‘suifanèl’, pezzetti di canna secca e sottile intinti nello zolfo e usati per accendere il fuoco. Tanto che, di chi si struggeva per amore, si diceva anche "E’ brusa coma se fós d’câna", brucia come fosse di canna. Il fuoco consuma come l’amore che strugge un uomo se non trova una risposta dall’amata, così che "us diclâna par lì", deperisce per lei.