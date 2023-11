L’amore coi capelli grigi

Possono due persone vivere insieme senza ’complicazioni’ erotico-sentimentali? Questa la domanda alla base dello spettacolo in programma questa sera alle 2.045 al Teatro Comunale di Russi. Si tratta del primo spettacolo di prosa della stagione 2023-2024; protagoniste sono i Lella Costa e Elia Schilton, interpreti di ’Le nostre anime di notte’, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, ’Addie e Louis.

Entrambi vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni - perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis - ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che dopo la scomparsa del marito ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme.

Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di parlarsi al buio prima di cedere al sonno. Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità non accetta una relazione che considera inspiegabile e spregiudicata. Così la regista Serena Sinigaglia: "Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia. Una storia lieve, sussurrata nella notte". Biglietteria aperta oggi dalle 9.30 alle 12 e su www.vivaticket.com.