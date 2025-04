Lampada per il dolore di tutte le donne

In occasione del ventesimo anniversario della battaglia del Senio, l’8 aprile del 1965 si ritrovarono al cimitero di Piangipane, che raccoglie i resti dei soldati dell’VIII Armata caduti durante le operazioni di sfondamento del fronte, le delegazioni inglese, israeliana e sudafricana. A conclusione della cerimonia la vedova del tenente Zucchelli, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, accese la ‘lampada della fraternità’, un rito avviato alla fine della guerra e diffusissimo per anni, teso a unire il dolore di tutte le donne che avevano avuto figli, fratelli, mariti caduti in guerra.

A cura di Carlo Raggi