’L’ananas no’, primo romanzo noir scritto da Cristiano Cavina

Per iniziativa della Biblioteca Comunale di Casola Valsenio oggi alle 20.30 nel Cinema Senio Cristiano Cavina presenterà, dialogando con Beppe Sangiorgi, il suo primo romanzo noir: ’L’ananas no’ (Bompiani). È un poliziesco tutto romagnolo: dai protagonisti ai luoghi in cui si sviluppa la vicenda, che spazia da Galatea a Mare a Purocielo, cioè da Milano Marittima e Casola Valsenio, paese di origine dell’autore. Protagonista è Manolo Moretti, pizzaiolo per scelta e detective suo malgrado, che odia i clienti che chiedono di cambiare i condimenti previsti dal menù, le pizze con farine speciali e quelle con l’ananas, da cui il titolo.

Com’era per lo stesso Cristiano Cavina, pizzaiolo per decenni, e che, come il protagonista Manolo da giovane, amava proporre pizze con le amate erbe officinali di Casola, il suo paese. Perché ritorna sempre lì, anche se da qualche anno se n’è andato. Scrive: "Ci sono posti da cui te ne puoi andare, ma loro non se ne vanno da te".