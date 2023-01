"Lancia al chiodo". Giacomoni si ritira

A 48 anni Willer Giacomoni mette fine a una gloriosa carriera: 45 vittorie da cavaliere nelle Giostre d’Italia e un Niballo da capo scuderia (l’ultimo, per il Borgo), il suo palmares. Dopo 33 anni di competizioni – il suo debutto al Niballo avvenne a soli 15 anni – Giacomoni ha annunciato su Facebook il ritiro. E pensare che dal 2023, non ci sarà più il vincolo che lega un cavaliere che ha corso il Palio a un rione, (il tutto disciplinato da norme peraltro discutibili e macchinose) e questo gli avrebbe permesso anche di tornare a correre il Niballo. "Fine. Tutte le storie hanno una fine – ha scritto – Libri, film, favole, insomma tutto. Io posso dire di averne scritte tante di pagine da CavaliereGiostratore. Ho perso e ho vinto. Sono uscito illeso a volte e ammaccato in altre. Se ero amato davo il cuore e di più. Mi sono divertito ma spesso i sacrifici erano tanti e mi chiedevo perché lo facevo. Poi arrivava un drappo, un cencio, chiamatelo come volete e tutte le fatiche magicamente sparivano. Pazzia a volte sana, ma spesso no. Mica era un lavoro retribuito, però l’impegno era quello di un professionista. Va beh, senza tanto divagare. Stop, fine, lancia al chiodo". Sicuramente si chiude un era. Abbandona uno dei più grandi cavalieri faentini, terzo assoluto in graduatoria a Faenza dietro Franco Ricci con cui condivide il recod di successi al Niballo, ben dieci (col Rosso), e al padre Mario. Tanti i messaggi dal mondo del Palio sul web. Massimo Liverani, capo del Verde: "Ti ringrazio pubblicamente per quello che ci hai fatto vedere". Alfio Baldani, del Nero: "Mi ha dato tanti dispiaceri, ma nel campo sei stato un grande". Aldo Ghetti ex Podestà della Giostra: "Grande Willer, è difficile cogliere il momento giusto, ma, come dici tu, tutto finisce prima o poi. Complimenti vivissimi per la tua splendida carriera".

Giacomoni, cosa l’ha spinta a questa decisione?

"Sentivo il bisogno di cambiare il corso delle mia vita. Ero stanco dei sacrifici da fare e quindi da ora in poi, mi dedicherò alla famiglia."

La vittoria più bella ?

"Il 22 giugno 1997, la mia prima vittoria al Palio del Niballo, la realizzazione di un sogno, con cui riportai al successo il Rione Rosso dopo 11 anni".

Il più grande cruccio?

"Di non essermi dedicato completamente a correre Quintane, terminata la mia esperienza al Niballo, avrei potuto fare ancora molto bene".

Gabriele Garavini