L’anno del doppio voto. Il Pd: "La destra specula sui Comuni colpiti dall’alluvione"

Sarà un anno chiave, il 2024, per capire se nel Ravennate i rapporti di forza tra centrosinistra e centrodestra sono gli stessi di cinque anni, e se il governo di Giorgia Meloni, a trazione Fratelli d’Italia, influirà sui risultati delle amministrative. Abbiamo chiesto ai dirigenti delle principali forze politiche territoriali di fare il punto della situazione. Primo tra questi è Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd. "Nei 14 Comuni ci sono situazioni molto diverse", premette il segretario dem, che come prima cosa ringrazia "i sindaci che dopo anni complessi arrivano a fine mandato: negli ultimi 5 anni hanno dovuto gestire situazioni inedite a partire dalla pandemia, aumenti esorbitanti dei costi dell’energia e l’alluvione. L’hanno fatto sempre evitando le polemiche". In attesa che il quadro si completi, i punti fermi sono quelli di Graziani, Della Godenza e Palli a Alfonsine, Castel Bolognese e Russi, che hanno deciso di ricandidarsi. Uno dei dubbi del Pd è quello delle alleanze. "Come direzione provinciale – prosegue – abbiamo votato di perseguire l’impostazione e la politica delle intese che sta dando buoni frutti a Faenza e Ravenna. Non si fanno le alleanze per sommare delle percentuali, ma innanzitutto perché davanti a temi inediti e a cambiamenti rapidissimi serve la partecipazione del centrosinistra nel suo complesso attorno a progetti civici che sappiano interpretare in maniera nuova le sfide che le comunità si trovano di fronte. E abbiamo visto in questi anni che avere coalizioni plurali può portare ad avere sintesi più avanzate e idee più innovative".

A proposito di civismo, "spesso questa destra" lo utilizza "per mascherare i limiti della propria classe dirigente locale per poi abbandonarlo il giorno dopo". Il centrodestra scommette forte su alcuni Comuni più colpiti dall’alluvione, come Lugo, Bagnacavallo, Conselice Per Barattoni però "da inizio maggio c’è una vergognosa speculazione politica della destra sul tema dell’alluvione. Non era mai successo prima né qui, né in altre parti d’Italia: davanti a una tragedia ci si è sempre uniti per il bene del proprio territorio al di là delle differenze politiche. Se vogliono fare un servizio alla Romagna sull’alluvione si impegnino a far arrivare le risorse e a riconoscere anche i beni mobili e gli elettrodomestici fra quelli rimborsabili. Il lavoro fatto dagli amministratori, a partire dalla fase dell’emergenza, è stato straordinario e ci riempie d’orgoglio". E poi c’è Cervia, territorio chiave per il turismo. Qui i dem hanno deciso di candidare Mattia Missiroli. Il sindaco uscente, Massimo Medri, "ha preso la decisione di non ricandidarsi dopo aver donato alla città anni di impegno, passione e idee incredibili. Stiamo costruendo attorno alla candidatura forte di Missiroli un programma che tenga conto delle cose buone seminate in questi anni e di nuove proposte che sono sempre indispensabili quando ci si appresta a iniziare un nuovo ciclo amministrativo". Una battuta infine sul voto a Ravenna, previsto tra tre anni. Siamo in un paese dove le fasi politiche durano tempi eccezionalmente brevi. Per chi fa il mio mestiere di condurre il partito in momenti così diversi è importante provare innanzitutto a fare le scelte giuste e guidare i cambiamenti, non subirli. Nel 2027 si analizzerà la situazione e si prenderanno le decisioni conseguenti".

Luca Bertaccini