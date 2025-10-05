L’anno delle crociere. Col nuovo terminal previsto lo sbarco di 390mila passeggeri

Oltre 50 milioni d’investimento, 10mila metri quadrati su due piani, una passerella sopraelevata e una banchina per accogliere navi fino a 315 metri: la nuova stazione marittima di Porto Corsini entra nella fase finale e a maggio 2026 ospiterà la prima nave. "Abbiamo ultimato il solaio del tetto e stiamo montando i pannelli delle facciate: contiamo di chiudere l’involucro a novembre, poi passeremo a impianti, divisioni interne e finiture", spiega Anna D’Imporzano, direttrice generale di RCCP – Ravenna Civitas Cruise Port. L’architettura punta su contrasti e trasparenze: nelle facciate le parti in calcestruzzo quasi concluse sono alternate a grandi superfici vetrate. L’ultima a completarsi sarà quella sul canale Candiano, "interamente in ceramica locale, con piastrelle sfaccettate che riflettono la luce in modo diverso durante il giorno". Sul fronte verso Porto Corsini, dal tetto scenderà un giardino verticale con piante autoctone delle dune. "Finora si è visto soprattutto l’acciaio, ma il terminal sta cambiando a vista d’occhio: unisce tecnica, estetica e sostenibilità".

Il cuore operativo sarà la passerella sopraelevata, la connessione diretta tra nave e terminal di cui sono state posate le prime colonne che la sosterranno: "Avrà tetto e ringhiere, sarà una vera camminata panoramica", aggiunge D’Imporzano. All’interno della stazione troveranno posto una vip lounge, grandi lucernai, un "nastro" architettonico che avvolge l’atrio e aree di check-in di nuova generazione. La sostenibilità guida le scelte. "Il progetto è impostato per la certificazione Leed: tetto ‘verde’ che mitiga l’effetto isola di calore, fotovoltaico, recupero delle acque piovane, pannelli in cemento biodinamico e materiali durevoli reperiti sul territorio", elenca la direttrice generale. "Attenzione, inoltre, al benessere di chi lavora: standard su luce, temperatura e umidità; spogliatoi e docce (anche per chi arriva in bici, con ricariche per e-bike) e spazi pausa". All’esterno sono previsti aree sosta per bus, taxi, NCC e auto, una rotatoria di accesso e molto verde. A fianco dell’edificio, quattro "casette": due dedicate al food & beverage con prodotti locali, un centro multiculturale per gli equipaggi aperto alla città e un infopoint turistico.

Il 2025 ha confermato la vocazione crocieristica di Ravenna con 84 scali e 247mila passeggeri, con nuove compagnie e navi da 50 a 4mila passeggeri, equipaggi da 20 a 1.500 persone, viaggiatori di oltre 180 nazionalità ed equipaggi di più di 130. Nelle giornate di picco sono state impiegate fino a 300 maestranze tra portabagagli, facchini, carrellisti, sicurezza, pulizie, info point, assistenti a sbarco/imbarco/check-in e autisti. Importante anche la ricaduta sulle attività turistiche di Ravenna e di tutto il territorio. Lo sguardo ora è rivolto al 2026, quando la stazione sarà operativa a pieno regime: oltre 100 scali attesi e circa 390mila passeggeri (+62% sul 2025), da febbraio fino a metà dicembre.

Maria Vittoria Venturelli