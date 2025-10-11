L’annuncio di Padovani (Area Liberale): "Entro Natale presenterò una nuova lista"

Si sono presentati insieme ieri al Bar Bellini, il fondatore di Area Liberale Gabriele Padovani e l’ex capogruppo della Lega Andrea Liverani (foto), il quale nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita dal gruppo consiliare e la propria candidatura in appoggio a Padovani. La conferenza stampa indetta era per annunciare la modifica del nome di Area Liberale in consiglio comunale, inserendo la dicitura "e indipendenti", che consentirà a Liverani di confluire nel gruppo di Area Liberale fino alla fine della consiliatura.

L’incontro con la stampa ha costituito inoltre l’occasione per fare il punto sull’inizio della campagna elettorale che al momento vede ufficialmente in campo solo Padovani nella corsa a Palazzo Manfredi: "Noi siamo già partiti con una buona base e prima di Natale presenterò una nuova lista – ha detto Padovani –. Alcuni mi hanno detto che iniziare con questo anticipo è un passo lungo e azzardato, ma per il centro destra ritengo che fare melina non sia utile".

L’obiettivo di Area Liberale è raggiungere almeno tre liste in appoggio alla candidatura: una quella del candidato, una con il simbolo del partito Popolare del Nord dell’ex ministro leghista Roberto Castelli, ed una è quella su cui starebbe lavorando Liverani: "Ho già avuto l’ok di un po’ di persone, anche volti nuovi della politica. Vogliamo correre per vincere non per partecipare". Ferme restando le decisioni dei partiti nazionali, con cui "intercorrono buoni rapporti. ma hanno i loro tempi".

Area Liberale non nasconde la volontà di trovare una sintesi anche con Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ferme restando le altre proposte della Lega. "Le porte sono aperte a tutti, anche ai civici".