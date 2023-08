L’annuncio social di Dovizioso: da oggi si corre al crossodromo

"Ce l’abbiamo fatta, domani (oggi per chi legge, nda) lo 04 Park apre". Questo lo storico annuncio dell’ex pilota di moto Gp Andrea Dovizioso, il quale in un video pubblicato nella giornata di martedì ha promosso l’inaugurazione del nuovo crossodromo di Faenza da lui gestito nella storica area dei Monti Coralli.

La prima giornata , sarà "dedicata ai professionisti e ai licenziati Fmi – ha detto Dovizioso –. Prepareremo una pista pesante e molto bagnata". Tutti gli altri invece potranno girare dalla giornata di sabato: "Consiglio agli amatori di venire nel weekend – ha specificato l’ex pilota nel video –, ci sarà la possibilità di provare la pista con più tempo e soprattutto i nuovi salti".

Non è un annuncio del tutto a sorpresa, visto che a cavallo di ferragosto, Dovizioso aveva pubblicato varie foto accompagnate da una frase che non lasciava spazio ad interpretazioni: "Abbiamo fatto quasi tutto siamo a tiro". Il sogno, così il noto ‘rider’ forlivese aveva definito la gestione del crossodromo, diventa quindi realtà oggi. I lavori per la realizzazione della nuova pista erano iniziati nei mesi scorsi. Già all’inizio dell’inverno era stato annunciato che il nuovo gestore della pista sarebbe stato proprio Dovizioso. Sono ancora in corso invece i lavori di ampliamento e riqualificazione dell’intera area che oltre ai collegamenti e alla viabilità, vedranno anche interventi da settembre 2023, per la costruzione di un ristorante e di un’area attrezzata di circa 700 metri quadri. Un milione e 400 mila euro sono le risorse che Rpm, società di Dovizioso investirà per la realizzazione.

Per il progetto di riqualificazione della pista faentina complessivamente le risorse finanziate tramite Pnrr e assegnate ammontano a 4 milioni di euro. Il progetto era stato presentato dal comune di Faenza, ed era stato sottoscritto dalla Federazione Motociclistica Italiana un protocollo d’intesa per utilizzare la pista come Centro Tecnico Federale. In virtù di tale accordo la federazione ha garantito fino al 2042, le attività tecniche, assicurando inoltre continuità nell’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale, e supporto alle candidature per ospitare manifestazioni internazionali La pista sarà poi impegnata dalla Fmi per 24 giornate all’anno di allenamenti, e altre 24 giornate per l’utilizzo della pista da Enduro. Quindi la pista trial, che sarà impegnata per 16 giorni, 20 sanno dedicati alle attività di promozione d avviamento alle discipline federali e a progetti educativi. Al di là degli accordi in ogni caso da oggi (9,30-15,30) lo 04 Park Monti Coralli apre i battenti. Sabato e domenica invece, via libera alle moto dalle 10 alle 18. "Vi aspettiamo! Siamo super emozionati" scrivono sui social i nuovi gestori. ?

