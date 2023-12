L’Anpi non può depositare la corona. Insorge il sindaco, il prefetto si scusa

Alla commemorazione ieri mattina per il 79esimo anniversario della Liberazione di Ravenna, la corona dell’Anpi è stata deposta non durante le celebrazioni ma subito dopo. Una singolare circostanza che ha spinto il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, a parlare di "clima torbido" con il "progressivo smantellamento dei momenti simbolici che rappresentano la natura antifascista e democratica" dell’Italia. "Si è trattato di un mero disguido nel Cerimoniale - ha poi spiegato il prefetto Castrese De Rosa -, un errore per il quale insieme al comandante della Capitaneria, Michele Maltese, ci siamo scusati con il presidente provinciale Anpi, Renzo Savini. Nulla di più e non si ripeterà". A quel punto però il caso aveva già lasciato il passo a diverse reazioni. Il sindaco Michele de Pascale ha confermato che "non è stato permesso all’Anpi di deporre la corona in onore dei caduti, contestualmente a quella del Comune, come avviene tutti gli anni. Non so come questo sia potuto accadere, ma è oggettivamente un grave errore e, al di là delle responsabilità e delle motivazioni, che accerterò di persona, posso garantire che un episodio del genere non succederà mai più". In una nota il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha infine sottolineato che "se a destra qualcuno pensa di riscrivere la storia del nostro Paese in questo modo, si sbaglia di grosso".