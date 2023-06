L’anteprima di ’Città Giardino’ Mercati, piante e spettacoli

Spettacoli e fiori, con Gene Gnocchi protagonista di uno spettacolo stasera. Parte oggi la preview di ‘Cervia Città Giardino’, la grande manifestazione che sarà inaugurata il 15 giugno con la realizzazione di giardini e allestimenti floreali di grande impatto. Da oggi a domenica si terranno però i primi eventi legati alla manifestazione con una ricca anteprima.

Oggi sarà allestito per la prima volta a Milano Marittima ‘Mi.Ma in fiore’: un mercato di fiori e piante di qualità, attivo tutto il weekend dalle 9 alle 21. Durante l’evento ci saranno molteplici performance di artistii tra pomeriggio e sera viale Gramsci e con formula ‘a cerchio’ davanti al Bar Sporting. Oggi e domani alle 17 danza nello stile del flamenco. Domani e domenica dalle 10.30 lo spettacolo ‘Bianche Presenze’ che, muovendosi tra i diversi spazi della manifestazione, intratterrà il pubblico.

Domenica, a partire dalle ore 10.30, sarà realizzato il ‘Giardino delle Bolle’. Mentre alle 15.30-16 ci sarà un laboratorio per bambini.

Stasera il comico Gene Gnocchi porterà, invece, in scena uno spettacolo gratuito dedicato a ‘Cervia Città Giardino’ che avrà come obiettivo la sensibilizzazione riguardo ai danni e alle vittime dall’alluvione avvenuta nei giorni precedenti. Appuntamento alle 21 alla rotonda Primo maggio di Mi.Ma.

Per tutto il weekend alla prima traversa sul canalino di Milano Marittima si terrà il ‘Vialetto degli artisti in fiore – moda, arte, artigianato, design’, attivo la sera

dalle 19.30 alle 24 con ingresso libero. Si terranno anche numerosi eventi in piazzetta Pisacane. Oggi alle 16.30 il laboratorio organizzato da Bubusettete ‘Festa dei Fiori’; alle 17 il classico Truccabimbi. Domani alle 17, Giulia Zannetti intervisterà il famoso entomologo Gianumberto Accinelli. Ancora eventi per i più piccoli previsti per domenica: a partire dalle ore 10:30, sarà effettuato un ulteriore laboratorio destinato ai bambini

Da citare, infine, Garden Mondoverde che contribuirà alla raccolta fondi ‘Cervia Città Giardino per la Ripartenza’ con la distribuzione di piantine come simbolo di nuova crescita.