L’anticiclone non molla Città e paesi roventi, più fresco il litorale "Non è caldo record"

"Questa cappa rovente ci accompagnerà ancora per tutta la settimana, con temperature massime di diversi gradi superiori alle medie del periodo. Da domenica però, se gli attuali modelli fisico-matematici troveranno conferma, lo scenario cambierà. È bene però sottolineare che, pur trattandosi della classica ‘rottura’ dell’estate, anche a fine mese e durante quello successivo non mancheranno gradevoli giornate dal sapore estivo".

Il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli fa il punto della situazione relativo all’ondata di caldo estremo (la terza da inizio estate) "generata – spiega – dal famigerato anticiclone che, seppur a fronte di qualche parentesi come ad inizio agosto, da almeno un paio di decenni imperversa sul bacino del Mediterraneo e di conseguenza anche sulla nostra regione. Anticiclone che, nonostante ogni volta gli vengano attribuiti nomi fantasiosi, di fatto è sempre lo stesso". Ieri ad aggiudicarsi in provincia "la palma della località più calda è stata - spiega Ghiselli - Faenza (Oss. Torricelli) con 36.3°, ex aequo con Filo di Alfonsine. Seguono Lavezzola con 36.2°, San Bernardino di Lugo 35.6°, Sant’Agata sul Santerno 35.5°, San Pietro in Vincoli 35.2°, Sant’Agata sul Santerno e Russi 35°, Lugo e Fognano 34.9°, Granarolo Faentino, Boncellino e Brisighella 34.8°, Voltana 34.7°, Ravenna 34.5°, San Cassiano sul Lamone e Castel Bolognese 34.3°, Cotignola 33.9° e Fosso Ghiaia 33.1°. Valori inferiori, seppur associati a elevata umidità, lungo il litorale: Marina di Ravenna 31.9°, Cervia 31.6°, Punta Marina 30.7 e Porto Corsini 30.3°. La località più fresca è stata Monteromano di Brisighella con 28.7 gradi".

L’esperto precisa che "pur essendo elevate, non si tratta, sia in riferimento alla terza decade di agosto che segnatamente all’intero mese, di temperature record. A Faenza, ad esempio, il record risale al 2013 quando il giorno 7 la colonnina di mercurio schizzò fino a 41.5° (il record della terza decade è del 26 agosto 2011 con 41.2°), mentre a San Cassiano sul Lamone il 3 agosto 2017 si raggiunsero i 41.3° (record terza decade il 24 agosto 2011 con 39.8°). A Ravenna l’8 agosto 1999 si registrarono 40° ‘tondi’ (record terza decade il 23 agosto 1993 con 38°), mentre in Bassa Romagna, a Sant’Agata sul Santerno il 4 agosto 2017 si toccarono i 40.6°". Infine, le previsioni: "L’anticiclone di matrice africana – osserva Ghiselli – garantirà ancora tempo stabile con cieli sereni o al massimo velati. Fino a domenica sia le temperature massime che il tasso di umidità saliranno gradualmente. Nelle pianure interne nel fine settimana si raggiungeranno valori che potrebbero oscillare tra i 36-38 gradi, mentre lungo il litorale ci si fermerà intorno ai 32-33 gradi. Da domenica è probabile un deciso cambio di circolazione, responsabile di un calo termico sull’ordine anche di 8-9 gradi e localmente anche qualcosa in più. Ancora presto invece per sbilanciarsi sui fenomeni associati, anche se qualche episodio di una certa intensità è da mettere in conto".

Luigi Scardovi