L’Anton Cortés trio all’auditorium

All’auditorium Corelli (ore 21), a Fusignano, si esibirà l’Antón Cortés trio, composto da Antón Cortés al pianoforte,

Toni Cuenca al contrabbasso e Luky Losada alle percussioni. ll pianista spagnolo Antón Cortés, enfant prodige che sta riscrivendo le regole del flamenco, per cui la sua sarà un’esibizione tutta da ascoltare. Nel 2017, all’età di dieci anni, è stato il vincitore di ’Mallorca Talent’; due anni dopo gli è stato assegnato il premio come artista rivelazione del festival ’Film Infest’. Nel 2020 è stato semifinalista di ’Got Talent España’. Nonostante la sua giovanissima età, ha condiviso il palco con alcuni degli esponenti più affermati del flamenco: Pitingo, Duquende, Jorge Pardo. L’auditorium si trova in Vicolo Belletti 2; il concerto fa parte del festival Crossroads.