L’antropologa Falconieri parla di crisi ambientali

‘Margini, connettività e transizioni. Per una critica etnografica del concetto di emergenza’ è il titolo della conferenza in programma oggi alle 16.30 nell’aula magna dell’Isia di Faenza, in corso Mazzini 93. L’antropologa Irene Falconieri parlerà di crisi ambientali, calamità naturali, cambiamenti climatici. L’incontro servirà a riflettere criticamente sui limiti dell’emergenza come categoria euristica, da un lato, e strumento politico dall’altro, mostrando la necessità di coltivare forme di pensiero e immaginari sul futuro dialogici e relazionali. Ingresso libero fino a esaurimento posti. [email protected]