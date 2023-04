L’Isia di Faenza oggi alle 16.30 propone l’incontro Une Belle Vie, Une Belle Mort con l’antropologo Riccardo Bononi, che si terrà nell’Aula Magna “Andrea Emiliani” con accesso libero al pubblico. Introduce e modera, Ivan Severi, antropologo e docente di Isia Faenza.

L’Occidente riuscirebbe a immaginare un mondo in cui l’idea stessa della morte non esiste? Dove gli uomini non sono spaventati dalla morte e dai tabù ossessivi riguardanti la mortalità umana? Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni:

[email protected]