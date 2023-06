L’aperitivo è tutto da ridere Gene Gnocchi a Faenza

Dopo il Partito del nulla che ha sbancato sul palcoscenico ma non si sa ancora se prenderà parte alle elezioni europee, Gene Gnocchi vira verso il talk show con tre volti noti quali Simona Ventura, Orietta Berti e Gerry Scotti. “L’AperiGene” è il nuovo spettacolo di Gene Gnocchi che parte “col botto” e senza rete. Saranno questi i tre artisti che parteciperanno alla prima edizione di “L’AperiGene”, l’intervista-spettacolo, senza rete appunto, che si terrà al Museo internazionale delle ceramiche, in viale Baccarini 19 a Faenza, per tre giovedì sera (ore 19,30) a partire da fine giugno. Si comincia questo giovedì con Simona Ventura, amica di vecchia data di Gene. A seguire, il 3 luglio con Orietta Berti e il 13 luglio con Gerry Scotti.

Prima ospite a raccontarsi sul palco, dunque sarà Simona Ventura con cui Gene Gnocchi ha condiviso otto anni televisivi della mitica trasmissione “Quelli che il calcio” (dal 2002 al 2010). "Simona non è solo una grandissima professionista, è soprattutto un’amica con la quale ho vissuto anni di bellissima televisione", afferma il comico. Gli aneddoti non mancano. "Come quella volta che feci una domanda a David Bowie e rischiammo l’incidente diplomatico", dice Gene Gnocchi.

A partire dalle ore 18:30, possibilità di degustazione vino (inclusa nel costo del biglietto). Sarà possibile partecipare anche ad una visita guidata al Museo, prima dell’inizio dello spettacolo (i posti limitati, necessaria la prenotazione).

Parte del ricavato sarà devoluto al fondo istituito dal Comune di Faenza per l’emergenza alluvione. Evento realizzato grazie al contributo di Caviro, Algheri Arredamenti, Villa Abbondanzi Resort, Garden Bulzaga e Cambiamenti.net.

Informazioni: prenotazione obbligatoria al numero 054669 73 11 [email protected]

www.micfaenza.orgeventaperigene-con-simona-ventura