L’apertura del cinema si avvicina. Riecco la discoteca all’Astoria. Nuovi impianti, si aspetta l’ultimo ok

L’Astoria potrebbe tornare presto a essere anche cinema. "Le quattro sale cinematografiche destinate alla programmazione d’essai sono pronte", assicura Giorgio Federico Nitti, presidente e amministratore delegato di Eufente, società proprietaria di Cinemacity, che nel 2022 si è aggiudicata all’asta anche la struttura di via Trieste. Il problema sono gli impianti dell’immobile, obsoleti da una parte, ma anche danneggiati da anni di chiusura, incuria e abbandono della multisala che in passato ha subito numerosi atti di vandalismo . Quando le porte furono nuovamente aperte, persino i grandi schermi bianchi erano stati tagliati e profondamente danneggiati. Ora è tutto nuovo, a partire dagli schermi, ma bisogna adeguare gli impianti e se le ditte interpellate daranno risposte per tempo, si potrebbe partire anche a Natale. Nel caso contrario l’apertura delle sale avverrà in concomitanza con l’avvio della prossima stagione cinematografica nel 2025.

Nel frattempo prosegue, sempre all’interno dell’Astoria, l’attività del ‘Temporary Theatre’che si svolge al pianoterra. Dallo scorso anno infatti è stato preso in gestione da Silver Entertainment che ha organizzato una serie di appuntamenti e di eventi, comprese alcune serate disco. In programma anche concerti, spettacoli, convention.

Questa sera è in cartellone un evento con cena e dance, mentre il 31 si festeggerà Halloween.

Novità anche a Cinemacity dove, in un’ottica green, sono stati installati proiettori nativi laser e sono stati cambiati gli schermi in tutte le sale. Non solo, cambia destinazione l’area che, all’interno della struttura, ospitava la sala per scommesse: chiusa definitivamente diventerà uno spazio ludico ricreativo. Anche l’area con le slot, chiusa in base all’ordinanza comunale contro il gioco d’azzardo legale, potrebbe nel giro di un paio d’anni essere sostituita da altri spazi legati al divertimento e al ricreativo.