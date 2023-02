L’apertura serale del Mercato Coperto

Nell’agosto del 1996, su proposta dell’allora assessore al turismo Vidmer Mercatali, nell’ambito degli eventi di ‘Ravenna bella di sera’, al venerdì il Mercato Coperto rimase aperto fino a notte. Fu un successo enorme, un’iniziativa apprezzatissima dai tanti turisti ancora presenti sui lidi. Basti dire che la prima sera di apertura degli stand in poco tempo vennero ‘bruciati’ novanta chili di mortadella. La sera di venerdì 23 agosto si aggiunse un ulteriore campo di azione: in collaborazione con i commercianti di via IV Novembre e Ponte Marino, fette di cocomero gratis per tutti.

A cura di Carlo Raggi