L’appello degli artigiani: "Il centro va rilanciato"

Dopo una stagione estiva tra "luci e ombre", Cna e Confartigianato di Ravenna non nascondono la preoccupazione per il crescente numero di saracinesche che si abbassano in centro storico di Ravenna e per la difficoltà di nuove aperture. Auspicano dunque "un forte segnale per sostenere il tessuto commerciale e artigianale locale". Offrendo una serie di spunti: per mantenere vivo il centro occorre "tutelare servizi e attività a sostegno della popolazione", così come "attivare percorsi che vedano una riqualificazione di grandi contenitori pubblici e privati e un loro riutilizzo anche a fini abitativi, di accoglienza o di servizi".

Il centro cittadino va insomma pensato come "un mix di residenziale, di attività di servizio, di artigianato nelle sue varie declinazioni, di attività commerciali, ricettive e culturali". Nessun dubbio poi sulla priorità: i parcheggi, "investimento necessario e propedeutico per ulteriori progetti organizzativi". Sul fronte alloggi serve un intervento nazionale e nel frattempo, mettono sul piatto le due associazioni, può esser utile valutare la sperimentazione avviata Ferrara, con il supporto della Camera di commercio di Ferrara- Ravenna, con un contratto tipo che possa trovare un equilibrio fra proprietà e conduttori degli immobili.

Il centro deve anche "dialogare" con le altre parti e quartieri della città, che vanno riqualificati. Come il Borgo San Rocco e via Maggiore. E intercettare le opportunità che offre l’entrata a regime nei prossimi anni dell’Hub crocieristico, con oltre 300.000 crocieristi attesi.

È dunque necessario, concludono Cna e Confartigianato, "concertare le opportunità da mettere in campo, facendo leva su tutti gli strumenti comunali a partire dal Pug e dal Pums per affrontare le sfide portate dai cambiamenti della società e delle abitudini di acquisto".