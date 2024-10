L’appello dei ’cavatori’: "Nuove zone"

Aperta la stagione della raccolta dei tartufi. Si è aperta nei giorni scorsi la stagione del tartufo, il periodo in cui i cavatori in possesso di regolare licenza, sono autorizzati alla raccolta della pregiata materia prima.

L’apertura della raccolta è stata l’occasione per l’amministrazione comunale di Terre del Reno, di incontrare proprio all’ingresso del Bosco della Panfilia l’’Associazione Tartufai Panfilia’, che riunisce i cavatori che operano sul territorio e in particolare nella zona del bosco della panfilia, che da tempo è diventata l’habitat ideale di varie tipologie di tartufo, soprattutto del bianco pregiato ’tuber magnatum Pico’.

Durante l’incontro sono nati spunti interessanti, come conferma l’assessore Gianfranco Guizzardi: "Incontrare questi professionisti e appassionati del tartufo è importante nel percorso che porta alla valorizzazione dei prodotti locali. È infatti emersa l’esigenza di trovare nuove zone dove poter far crescere nuove piante vocate alla produzione di tartufo come ad esempio quercie, pioppi e tigli. Come assessorato all’ambiente ci adopereremo per cercare di dare una risposta a questa richiesta, che può aiutare i cavatori, ma soprattutto l’ambiente".