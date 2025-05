L’appello di Barattoni : "Votare è importante. Cambieremo la città"

Si chiude oggi alle 19.30 la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, Alessandro Barattoni, con un appuntamento allo chalet dei Giardini Pubblici, in via Santi Baldini. Alle 18.30 è previsto l’intervento di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico. "Per otto mesi, ogni giorno, ho battuto il nostro vasto territorio incontrando tantissime persone per parlare di temi molto diversi tra loro – racconta Barattoni –. Gli incontri hanno rafforzato molte mie idee e ho tenuto conto delle osservazioni per scrivere il programma che vogliamo attuare per cambiare il volto della nostra amata Ravenna, città in cui vivo da 42 anni e che ha ancora molto potenziale da esprimere. In questi mesi ho bevuto oltre 200 caffè incontrando privati e associazioni nella modalità che preferisco, ovvero guardando le persone negli occhi". Barattoni dice di "avere un’idea molto precisa di quella che sarà la Ravenna di domani, per questo ho annunciato che terrò per me la delega al Porto, volano fondamentale per lo sviluppo della città e su cui mi spenderò in prima persona, e che accorperò gli assessorati al Sociale e alla Sanità per far fronte ad una richiesta di assistenza che, nei prossimi anni, diventerà ancora più alta".

L’intenzione è "di valorizzare le frazioni con interventi mirati, perché tutti i cittadini e le cittadine devono avere le stesse possibilità, indipendentemente dalla distanza che li separa dal centro. Abbiamo più volte presentato progetti specifici per ognuno dei nostri nove lidi, che nei prossimi anni vivranno un nuovo sviluppo. Mi sono impegnato a cambiare volto alla città partendo dalle manutenzioni di strade e marciapiedi per arrivare a grandi opere come quella del bypass sul Candiano. Una delle prime proposte ha riguardato la gratuità del trasporto pubblico locale e la costruzione di una piazza coperta come centro di aggregazione giovanile, ma non solo". Barattoni "rinnovo l’appello al voto, perché un voto partecipato è sinonimo di una solida e sana democrazia".